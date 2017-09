Tuningen Wolfgang Streck erhält den Wanderpokal

Tuningen. Wenn der Sportverein Tuningen sein Kick-Off feiert, zieht auch die Boule-Gruppe ihr offenes Turnier durch. Das ist zwischenzeitlich gute Tradition.

Und jedes Jahr werden es mehr Teilnehmer. In diesem Jahr hatten die Organisatoren eine Rekordbeteiligung von 40 Spielern zu verzeichnen. "Wir haben beste Spielvoraussetzungen, und jeder Spieler der in Tuningen regelmäßig dabei ist, verbessert sich sportlich immer mehr", so Hanno Groh und Franz Albert Höfler. Man sei kein Verein, sondern lediglich eine feste Gruppe. Investitionen werden grundsätzlich innerhalb der Spielgemeinschaft geregelt. So wurde das Spielgelände zwischen Festhalle und Sportplatz in Eigenregie erstellt, lediglich das Gelände wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Als jüngste Anschaffung ist man auf die neue Flutlichtbeleuchtung stolz. Hier konnte man vom Tennisverein profitieren, welche eine komplett neue Flutlichtanlage gebaut hat. Ein Teil der ausrangierten Strahler beleuchtet jetzt den Bouleplatz.

Zum Turnier kamen viele Spieler aus Tuningen aber auch aus Geisingen, Mundelfingen, Niedereschach und der weiteren Umgebung. Da auf dem Bouleplatz lediglich vier Spielfelder vorhanden sind, wurden auf dem Sandweg entlang des Sportplatzes sechs weitere Felder abgesteckt. Gespielt wurden vier Runden, jeweils als Doublette, also immer ausgeloste Zweier-Teams.