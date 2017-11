Tuningen "Wir haben nur uns beide"

Tuningen. Weil ihre Mutter schwer an Krebs erkrankt ist, muss Fanya Berger ihr Oboe-Studium an der Trossinger Musikhochschule abbrechen. Denn zur Finanzierung der Medikamente und Reha benötigt die 23-Jährige einen Vollzeitjob. Mehrere ihrer Kommilitonen organisieren nun am Montag, 16. November, ein Benefizkonzert in Tuningen, um Geld für die Krebsrehabilitation ihrer Mutter zu sammeln.