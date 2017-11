Tuningen "Wichtig zu wissen, wo der Schuh in der Region drückt"

Tuningen. Schon im Wahlkampf zur Bundestagswahl besuchte Marcel Klinge einige Gemeinden im Wahlkreis Schwarzwald-Baar. Nun stattet er in Tuningen Bürgermeister Jürgen Roth seinen Antrittsbesuch im Rathaus ab. "Ich freue mich sehr, dass er die Nähe zur Gemeinde sucht", findet Roth, als der FDP-Politiker im Tuninger Rathaus vorbeischaut. Obwohl die beiden gemeinsam im Kreistag sitzen und vor einigen Jahren bei der Diakonie in Villingen-Schwenningen eng zusammengearbeitet haben, wie Klinge erzählt, möchte Klinge sich dennoch in Tuningen vorstellen. "Für mich ist es wichtig zu wissen, wo der Schuh in der Region drückt." Der Doppelstädter möchte die Anliegen nach Berlin tragen, um "an den kleinen Rädern zu drehen, die den Kommunen aber unheimlich helfen", wie er sagt.