Tuningen Wandergruppe startet mit Volldampf

Tuningen. Unter dem Motto "Winter auf der Baar" geht es am Samstag, 7. Januar los um 10.45 Uhr an der Gaststätte Seeterrasse, Salinenstraße 88, in VS-Schwenningen. Abmarsch auf die fünf und zehn Kilometer langen Strecken ist um 11 Uhr. Die genaue Streckenführung wird den winterlichen Verhältnissen angepasst. Auskünfte erteilt Wanderführer Max Henle, Telefon 07720/3 81 33 oder 3 67 96.

Die Wandergruppe ist außerdem am morgigen Freitag, bereits in Heimenkirch bei Lindau zum IVV-Wandern gemeldet. Dort kann von 9 bis 13 Uhr auf fünf und zehn Kilometer lange Strecken gestartet werden.

Am Sonntag, 8. Januar, kann auch in Grabenstetten bei Bad Urach zwischen 7 und 14 Uhr auf die fünf und zehn Kilometer langen Strecken gestartet werden. Die Wanderungen sind für jedermann geeignet.