Tuningen Wanderfreunde zu Gast in Nürtingen

Am 14. und 15. Juni wurde ebenfalls in Schwaigern bei Heilbronn eine Meldung zum IVV-Wandern abgegeben. Dort kann am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und an Fronleichnam von 7 bis 13 Uhr auf die sechs und zehn Kilometer langen Strecken gestartet werden. Am Donnerstag werden zusätzlich 20 Kilometer angeboten. Am 16. Juni bieten die Wanderfreunde Baar Tuningen eine geführte Wanderung auf dem Premiumweg "Kraftsteinrunde" an. Auf der ­13-Kilometer langen Wanderstrecke vorbei an Wacholderheiden und alten Burganlagen sind zwei kleine Aufstiege zu bewältigen. Weiterhin wird für ältere Wanderer auch eine kleinere, fünf Kilometer lange Paradiestour angeboten. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Landgasthof Waldeck, Risiberg 8 in Dürbheim. Am 17. und 18. Juni kann auch noch bei den Volkswandertagen in Enzberg bei Mühlacker gestartet werden. Samstags ist von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 7 bis 13 Uhr Startzeit. Am 18. Juni findet auch in Gengenbach bei Offenburg noch ein Wandertag statt. Dort kann zwischen 7 und 13 Uhr auf die fünf, zehn und 20 Kilometer langen Strecken gestartet werden. Auskunft erteilt Max Henle.