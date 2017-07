Tuningen Wanderfreunde haben viel vor

Beginnend an der Wolfwinkelhalle in Eisenbach werden Wanderstrecken über sechs, zwölf und 20 Kilometer angeboten. Am Samstag kann von 9 bis 14 Uhr auf die beiden kleinen und von 9 bis 12 Uhr auf die große Strecke gestartet werden. Am Sonntag kann auf alle Strecken von 7 bis 12 Uhr gestartet werden.

Am selben Wochenende finden auch in Grombach bei Bad Rappenau Wandertage statt. Dort kann an beiden Tagen zwischen 6 und 13 Uhr auf die sechs, zwölf und 18 Kilometer langen Strecken gestartet werden. Start ist an der Schlossberghalle in Grombach.

Am Montag, 10. Juli, findet die siebte geführte Tageswanderung der WF Baar Tuningen unter dem Motto "Zum Handwerkervesper" statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr in der Schulstraße 25 in Tuningen. Die Tour führt über den Lochenrain weiter nach Mühlhausen zum Naturschutzgebiet Halde. Von dort geht es weiter auf der Baarhochfläche zum Festzelt des Musikvereins Tuningen. Dort findet die IVV-Stempelvergabe statt. Im Festzelt gibt es nach der Tour ein reichhaltiges Speisenangebot sowie Kaffee und Kuchen.