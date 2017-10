Die Wanderfreunde Baar sind am Samstag, 4., und Sonntag, 5. November, in Kraichgau-Unteröwisheim zum IVV-Wandern angemeldet. Tuningen. Der Start erfolgt an beiden Tagen von 8 bis 15 Uhr auf die kleine sechs Kilometer lange Strecke. Von 8 bis 13 Uhr kann auf die zwölf und 15 Kilometer langen Strecken gestartet werden, bis 12 Uhr auf die 22 Kilometer lange Strecke. Abmarsch ist am Gasthaus Oberst, Mühlweg 20 in Unteröwisheim. Die Touren führen durch die Weinberge des hügeligen Krauchgaus. Am Spätnachmittag des 4. November findet weiterhin eine Fackelwanderung statt. Start ist ab 16 Uhr in der Eisenbahnstraße 4 in Unteröwisheim. Am Sonntag, 5. November, findet eine geführte Tageswanderung über fünf und elf Kilometer Streckenlänge statt. Start ist um 10 Uhr am Besucherbergwerk in Neubulach.