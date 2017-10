Tuningen Wanderfreunde am Wochenende unterwegs

Tuningen. So sind die Wanderfreunde am 28. und 29. Oktober bei den IVV-Wandertagen in Rottweil angemeldet. Von der Stadionhalle in der Stadionstraße 40 werden am Samstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr sechs, zwölf und 21 Kilometer lange Wanderstrecken angeboten. Am Dienstag, 31. Oktober, findet in Sindelfingen eine geführte Tageswanderung mit sechs und 13 Kilometer langen Wanderstrecken statt. Der Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Haus Sommerhof, Eschenriedstraße 40 in Sindelfingen. Abmarsch ist um 10 Uhr. Am Mittwoch, 1. November, findet in Gengenbach-Reichenbach ebenfalls eine geführte Tageswanderung statt. Treffpunkt zu der fünf oder zehn Kilometer langen Glühweinwanderung ist ebenfalls um 9.45 Uhr, Abmarsch ist um 10 Uhr. Bei allen Wanderungen sind Gäste willkommen.