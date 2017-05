Tuningen. Zum IVV-Wandern sind die Wanderfreunde Baar Tuningen am Sonntag und Montag, 4. und 5. Juni, in Wallbach bei Bad Säckingen angemeldet. Am Pfingstsonntag kann von 13 bis 16 Uhr, am Pfingstmontag von 7 bis 12 Uhr gestartet werden. Am selben Wochenende finden auch Volkswandertage in Betz­weiler-Wälde statt. Dort kann am Sonntag ab 11 Uhr sowie am Montag ab 7 Uhr gestartet werden. Vom 6. bis 10. Juni ist eine Abordnung der Wanderfreunde auf der Volkssportolympiade in Koblenz zu Gast. Dort werden Wanderstrecken über fünf, zehn, 20, 30 und 42 Kilometer angeboten. Zusätzlich können Teile des Saar-Mosel-Steigs auf einer 60 Kilometer langen Strecke erwandert werden. Weiterhin werden auch die weiteren Volkssportdisziplinen Radfahren und Schwimmen angeboten. Bei dieser Veranstaltung werden Teilnehmer aus vielen IVV-Mitgliedsländern zu den drei Disziplinen erwartet. Auskunft bei Max Henle, Telefon 07720/3 81 33 oder 3 67 96.