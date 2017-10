Tuningen Von Pullovern bis zu Omas Nähmaschine

Tuningen. Unterstützung bekommt der Verein vom Amt für Abfallwirtschaft beim Landratsamt. Warenannahme ist in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr und die Warenmitnahme von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Bei dieser Börse wechseln gebrauchte, aber noch gut erhaltene und voll funktionsfähige Gegenstände kostenlos ihren Besitzer. Das mögliche Angebot ist breit gefächert: Ob Pullover, die nicht mehr passen, alte Gardinen, Omas verstaubte Nähmaschine, Nachttisch oder Kaffeeservice, alte Bücher, nicht mehr benutztes Spielzeug, das nur noch auf dem Dachboden sein Dasein fristet. Wer sich von seinen alten Gegenständen trennen möchte, kann diese am Warentauschtag zu den oben genannten Zeiten abgeben. Die Veranstalter informieren, dass Großmöbel bitte nicht angeliefert werden sollen, sie werden über eine Info an der Pinnwand vermittelt. Nicht angenommen werden alte Fernseher, Computer, Nachtspeicheröfen und Matratzen sowie defekte oder verschmutzte Waren.