Tuningen Viele Nationen stellen sich vor

Tuningen. Bunte Fahnen von Italien, Türkei, Syrien und vielen weiteren Ländern schmückten die Festhalle, und an der Fensterfront waren Koffer ausgestellt, gefüllt mit ländertypischem Inhalt. Ayvar aus Kroatien, Gewürze aus der Türkei, ein brasilianische Fußballtrikot oder italienische Spaghetti – die Ausstellung war vielfältig und zog viele Besucher an, die einen Blick in die Koffer warfen. Die Kinder marschierten geschlossen ein und hatten auf der Bühne einige Lieder zum Thema Kulturen dabei.

Bürgermeister Jürgen Roth freute sich mit ihnen und bestätigte, dass es gerade aktuell wichtig sei, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen und sich zu begegnen.

Im Innenhof der Schule waren verschiedene Stände aufgebaut, welche die Kinder, ausgestattet mit dem Stempelpass, ansteuern konnten. Bei Nita Wipf und Sabrina Zahn konnten sie sich ein kleines Symbol aus Henna auftragen lassen, bekamen aber auch Informationen, wie dieser rotgelbe Farbstoff erhalten wird. Am Maltisch wurden Flaggen aus den verschiedenen Ländern ausgemalt, und am Eiswagen durfte sich jedes Kind kostenlos ein Eis abholen