Tuningen Vermummte dringen in Haus ein und bedrohen Rentner

Am 16. Oktober drangen mehrere Vermummte in ein Haus in Tuningen ein. Sie trafen den betagten Hausbesitzer an, bedrohten ihn und forderten Geld und Wertsachen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus, bevor sie unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld entkommen konnten.

Die Kriminalpolizei Rottweil führte in dem Fall, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Konstanz, bereits intensive Ermittlungen. Für die weiteren Untersuchungen sucht die Polizei dringend nach Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind.

Mittlerweile ist bekannt, dass Anwohnern mehrere verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich übers Wochenende im dortigen Wohngebiet aufgehalten hatten. Die Verdächtigen waren mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem roten sogenannten SUV der Marke KIA, Typ Sportage, mit Hamburger Kennzeichen (HH) und einem schwarzen Audi A6 Kombi mit Bremer Kennzeichen (HB) unterwegs.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-0 entgegen.