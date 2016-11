Tuningen Vereinsmeistertitel für Bastian Unter

Den Jugendförderpreis erhielt die Zuchtgemeinschaft Joschua und Leon Link für ihre Rex blau-grau in Form eines Geldpreises.

Die Züchter bewegt derzeit die in der Region aufgetretene Kaninchenseuche RHD 2. Um ein mögliches Übergreifen auf die Zucht zu verhindern, hatte sich die Vereinsleitung entschlossen, alle Vereinstiere zu impfen. Bei sechs Euro pro Tier bedeutet dies für den Verein eine Investition von knapp 2000 Euro. Doch dieses Geld sehe man gut investiert, um nachhaltig gesunde Tiere zu haben, zumal der Erfolg einer Impfung bei etwa 98 Prozent liegt.

Auch die Vogelgrippe beobachten die Kleintierzüchter kritisch, hier will der Verein jedoch abwarten, bis ein mögliches Signal zur Stallpflicht kommt.

An den Käfigen entwickelte sich so manch interessantes Fachgespräch der Züchter aus der ganzen Region. "Wir werten dies als positives Signal und es haben sich bereits weitere Züchter zum Anschluss an den Talheim-/Tuninger Kleintierzüchterverein gemeldet", erklärt Matthias Link. Wo man hinschaut, haben die Kleintierzuchtvereine Probleme und wie am Beispiel Dauchingen sichtbar, haben einige bereits aufgegeben.