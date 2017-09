Tuningen Unterwegs im Ländle

Start ist von der Brauerei Rogg in Lenzkirch um 10 Uhr. Am Sonntag, 1. Oktober, findet ebenfalls eine geführte Wanderung über sechs und zehn Kilometer in Dornhan-Weiden statt. Bei dieser Tour wird über die Geschichte des Forlewangenhauses erzählt. Start ist um 9 Uhr von der Sporthalle in Dornhan-Weiden. Ebenfalls am 1. Oktober wird die ausgefallene Wanderung des Stuttgart German American Wandering Clubs nachgeholt. Start ist in der Weilerhauhalle, Weilerhau, in Filderstadt-Plattenhardt. Gestartet werden kann von sieben bis 13 Uhr auf die 20 Kilometer-Strecke sowie von sieben bis 14 Uhr auf die sechs und zehn Kilometer langen Strecken. Am Dienstag, 3. Oktober, findet eine geführte Tageswanderung zu Gunsten der Krankheit Mukoviszidose statt. Start dieser Tour ist um 10 Uhr von der Gemeindehalle, Schulstraße 7, in Gengenbach-Reichenbach.

Am selben Tag findet ebenfalls ein Wandertag in der Gutenberghalle in Riederich statt. Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober finden ebenfalls IVV-Wandertage in Berghaupten bei Offenburg statt. Dort kann am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr auf fünf, zehn und 21 km lange Strecken gestartet werden. Start ist in der Schlosswaldhalle in Berghaupten.

Ein weiterer Wandertag findet am 8. Oktober in Wehr-Öflingen statt. Start auf die sechs und elf Kilometer langen Strecken ist von 8 bis 13 Uhr aus der Schulturnhalle in Öflingen. Gäste sind bei allen Wanderungen willkommen.