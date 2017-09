Tuningen Unfall auf B 523: Fiat kracht auf Mercedes-Testwagen

Unaufmerksamkeit war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 523 in der Nähe von Tuningen ereignet hatte. Ersten Angaben der Polizei zufolge wollte der Fahrer eines Fiat Seicento von Talheim her kommend links auf die Autobahn in Richtung Singen abbiegen.

Auf der Abbiegespur krachte der Kleinwagen jedoch auf seinen Vordermann, der dort verkehrsbedingt halten musste. Besonders pikant: Das dort stehende Fahrzeug war ein Mercedes-Testfahrzeug, das mit reichlich Messtechnik ausgestattet war. Während die beiden Insassen des Fiat leicht verletzt und ins Klinikum gebracht wurden, konnte der Testfahrer des Hybrid-Fahrzeugs seine Fahrt fortsetzen.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Im Einsatz waren neben der Polizei ein Rettungs- sowie ein Krankenwagen, der Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Tuningen, die den Brandschutz sicherstellte und auslaufende Betriebsstoffe aufnahm.