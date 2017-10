Tuningen Überfälliges Kapitel abgeschlossen

Tuningen. Die Einnahmen und Ausgaben liegen je bei 8 929 735 Euro und mit einer Zuführung von 572 000 Euro an den Vermögenshaushalt und 260 000 Euro in die Rücklagen ist man in Tuningen sichtlich zufrieden.

Diese gute Entwicklung verdankt man einem deutlichen Plus bei den Steuereinnahmen. So wird bei der Gewerbesteuer eine Steigerung von rund 400 000 Euro erwartet. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch für Tuningen geringere Schlüsselzuweisungen und eine höhere Kreisumlage.

Die Anträge für verschiedene Investitionen und Zuschüsse konnten nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Die gewünschten 75 000 Euro für die Sanierung der Feldwege wurden aus dem Plan herausgenommen, dafür sind 35 000 Euro für die Anschaffung eines Kleintransporters für das Familienzentrum und die Vereine, 14 500 Euro für die Anschaffung einer neuen Zugangstür in der Sporthalle und 21 000 Euro für den neuen Rathauseingang berücksichtigt. Bei den Erlösen aus den Abwassergebühren wird es einen Rückgang von 100 000 Euro geben, dies resultiert aus den überdurchschnittlichen Gebühren in 2016, als man die Verluste der Vorjahre nachgeholt hatte. Allerdings müsse jetzt eine laufende Nachkalkulation erfolgen, dies wird die Gemeinde nochmals extern vergeben. Auch bei den Erträgen im Bereich der Versorgungswirtschaft gibt es dieses Jahr Einbußen, da die Erträge aus den ENBW-Aktien entfallen.