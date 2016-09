Das Angebot der Turngemeinde zum "Sunset-Linedance" nutzte so mancher Tuninger, um in der Ortsmitte den ein oder anderen Gruppentanz zu lernen. Die TG-Abteilung hatte zum Open-Air-Picknick beim Linedance eingeladen. Nach anfänglicher Zurückhaltung kamen immer mehr Zuschauer hinzu, und unter Anweisung von Anita Maier wurde der Tanz dann Schritt für Schritt einstudiert. Das Spektakel lockte etliche Besucher, die das Geschehen gespannt verfolgten, auf den Platz. Immer wieder wurde zum Mitmachen aufgefordert, und der Gesellschaftstanz erfreute alle. Im Juli hatte man zum ersten Mal eingeladen. Dort fiel der Linedance-Abend jedoch weitgehend ins Wasser. Dieses Mal hingegen hatte man bei hochsommerlichen Temperaturen deutlich mehr Glück. Den Gästen gefiel es ebenso wie den Zuschauern, und so will man in Tuningen solch einen Linedance-Abend bald wieder durchführen. Foto: Bieberstein