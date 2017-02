Der evangelische Kindergarten in Tuningen veranstaltet am Montag, 6. Februar, von 14.30 bis 16.30 Uhr für alle interessierten Mütter, Väter, Großeltern und Kinder zwischen null und sechs Jahren einen Tag der offenen Tür, teilt der Kindergarten mit. An diesem Nachmittag bietet sich die Gelegenheit, die Räumlichkeiten der Einrichtung anzuschauen, die Erzieherinnen kennenzulernen und die Atmosphäre persönlich zu erleben. Während die Kinder alle Spielecken und -möglichkeiten ausprobieren und natürlich auch testen dürfen, findet sich bei Kaffee und Kuchen für informative und lockere Gespräche auch zwischen den Eltern Zeit. Auch außerhalb dieses Nachmittags kann der Kindergarten jederzeit besucht werden, heißt es weiter. Foto: Kindergarten