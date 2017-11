Tuningen Tuningen hat viel zu tun

Die Räume für die Flüchtlinge in der Kirchstraße 1 müssen komplett überholt werden. Auch der Einbau eines neuen Bades ist erforderlich und die Fenster müssten vom Fachmann überprüft werden. "Wir werden hier nur das Nötigste investieren", so Nico Anders, aber es bestehe dringend Handlungsbedarf. Da die Flüchtlinge aktuell in andere Wohnungen verlegt werden konnten, sei es richtig, jetzt zu handeln.

Nächste Station war die Ortsmitte. Hier hat sich in den sieben Jahren seit der Neugestaltung die Erde in den Pflanzbeeten ringsum abgesetzt. Der Bauhof wird nun alle Beete abräumen, mit Erde auffüllen und dann bis Frühjahr 2018 neu bepflanzen. Auf dem Friedhof konnten die neuen Sitzgelegenheiten begutachtet werden. Die Hecke zum Kirchengelände wird komplett entfernt, und Bauhofleiter Bernd Mattes empfahl, auf eine Wiederbepflanzung zu verzichten. Handlungsbedarf besteht an der Fassade und den Fensterläden des Familienzentrums wie auch am Heimatmuseum. Thomas Berninger regte an, die Läden nicht mehr aus Holz sondern in einer wetterfesten Version zu prüfen. Dies sei zwar einmalig teurer, langfristig würde sich diese Investition jedoch rechnen.

Sporthalle könnte integriert werden

Ein Bild über die Größenordnung der geplanten Schulerweiterung machte man sich "vor Ort". Anhand von gesteckten Pfählen konnte man die Größenordnung sehen, hier sollen insbesondere die neuen Räume für die Schülerbetreuung entstehen. Aber diese Investition ist noch nicht alles, "was in der Schule auf uns zukommt", so Anders. Die Heizung ist 20 Jahre alt und zeigt bereits entsprechende Verschleißerscheinungen und kleinere Haarrisse, da entstehe auf jeden Fall Handlungsbedarf. Man will nun mit Fachleuten prüfen, wie man dieses Problem lösen kann, gegebenenfalls will man auch die Sporthalle mit integrieren. "Wir haben nun ein großes Bündel an Investitionen und werden versuchen einen Großteil in die künftigen Haushaltsplanungen einzuarbeiten", so der Kämmerer Thomas Berninger. Ob man alles in 2018 packen kann bleibt offen, hier muss man die Finanzierbarkeit prüfen.