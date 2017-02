Tuningen. "Gemeinsam stark" lautet der Titel eines Trainings für Eltern von Kindern zwischen vier und sechs Jahren, das das Familienzentrum anbietet. Im Elterntraining werden laut Veranstalter gemeinsam Impulse erarbeitet, um belastende Situationen zu meistern. An zwei Terminen arbeitet Referentin Hirt (staatlich anerkannte Ergo- und Fachtherapeutin ADHS/LRS und Dyskalkulie-Trainerin) mit den Kindern. Beim darauf folgenden Elterntermin wird dann gemeinsam reflektiert. Die Anmeldung ist nur möglich, wenn die Eltern- und Kindertermine wahrgenommen werden. Elterntermine sind jeweils ab 19.30 Uhr am 7. und 21. März, 4. und 25. April sowie am 2. Mai. Die Kindertermine finden am 14. und 28. März, jeweils ab 16 Uhr statt. Anmeldung bis 17. Februar im Familienzentrum.