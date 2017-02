Tuningen. Einmal im Monat, sonntagabends von 18.30 bis 20.30 Uhr, treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene aus Tuningen und aus den Orten des Kirchenbezirks Tuttlingen in der TiG-Point-Scheune in Tuningen, Dengenstraße 8. Der TiG-Point- Abend besteht aus gemeinsamen Essen. Jeder bringt eine Kleinigkeit fürs Buffet mit. Es gibt ein gemeinsames Bibellesen mit Nachhak- und Ausquetschrunde. Der nächste TiG-Point findet morgen, Sonntag, statt. Im März findet TiG-Point-Spezial statt: Das sind vier Abende vom 14. bis 17. März. Beginn jeweils auch um 18.30 Uhr in der TiG-Point-Scheune mit besonderen Gästen.