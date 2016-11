Tuningen Tief bewegt von Flüchtlingsschiff

Unter Leitung von Pfarrer Thomas Schmollinger erkundete die Gruppe nicht nur das mittelalterliche Weltkulturerbe der umbrischen Stadt Assisi, sondern auch die Orte San Damiano, den Dom mit dem Taufort des Heiligen Franz, die beeindruckende Kirche Maria Del Angeli mit der Portiunculakapelle, die Einsiedelei Carceri und mit einem Exkurs ins Rietital auch das Kloster Greccio, mit der ältesten Krippendarstellung und Krippen aus aller Welt. Die Teilnehmer nahmen im Anschluss des festlichen Vespergottesdienstes von St. Francesco am Franziskustag gesegnete "Ölzweige des Friedens" mit nach Hause.

Der Tanz nach dem Gottesdienst in der "Capella della Pace" mit einem "Lobe den Herrn meine Seele" waren beeindruckende Momente der spirituellen Fahrt. Unterstützt wurde die Pilgergruppe zudem von Bruder Thomas bei einer Führung durch die Unter- und Oberkirche in Assisi und von der franziskanischen Schwester Maria Doreen, die zwei Tage durch Carceri und Maria Del Angeli die Gruppe begleitete.

Bei einer Exkursion besuchten die Teilnehmer die Stadt Spoleto mit einer Stadt- sowie Dombesichtigung. Besonders beeindruckt war die Pilgergruppe von dem gestrandeten "Flüchtlingsschiff" der Hoffnung auf dem Vorplatz der Oberkirche in Assisi, das an die aktuelle Not der Gestrandeten und Flüchtlinge erinnert und mahnt.