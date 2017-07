Tuningen Tennisverein: Kein einzelner macht’s

Die drei Vorstandsmitglieder werden im unterschiedlichen Turnus, und künftig dann mit jeweils dreijähriger Amtszeit gewählt. Alexander Kiefer für drei Jahre, Manuel Oberlader für zwei und Philipp Renz für ein Jahr gehen in die nächsten Jahre als Vorstandsteam.

Der scheidende Vorsitzende Hans Jürgen Krause blickte in seiner Abschiedsrede auf die Höhen und Tiefen des Vereins zurück. "Wir haben in meiner Zeit erhebliche zukunftsweisende Investitionen umgesetzt aber auch die Jugendarbeit im Verein stand stets im Fokus." Auch die Mitgliederzahl mit aktuell 137 Personen konnte man noch ausbauen, es wurden die Sandplätze mit einem erheblichen Aufwand generalsaniert und ein Großteil der Plätze ist zwischenzeitlich mit einer Flutlichtanlage ausgestattet.

Jugendvertreter Philipp Renz sorgte sich im vergangenen Jahr um die Gewinnung junger Mitglieder aber auch den sportlichen Erfolg im Nachwuchsbereich. Strahlende Kindergesichter gab es bei der Durchführung des Kinderferienprogramm.

Vier aktive Mannschaften konnte Sportwart Manuel Oberlader vermelden, bei den Herren steht sogar ein möglicher Aufstieg im Visier. Zufrieden war auch die Kassiererin Nicole Schmid. "Im letzten Jahr hatten wir ein deutliches Plus in der Kasse, was uns die Finanzierung der Platzsanierung erleichterte." Trotz dieser Investitionen waren keine Kredite erforderlich, damit steht man auf gesunden Beinen. Um alles bewältigen zu können, hatte man die Arbeitsstunden von sechs auf acht erhöht, man setzt hier mit den Eigenleistungen auf ein hohes Engagement jedes Mitglieds. Michael Hauser wird als Ausschussmitglied das Vorstandsgremium unterstützen. In zwei Wochen kann sich das Vorstandsteam schon beweisen: Dann feiert das 40-jährige Bestehen.