Tuningen Tauschbörse erfreut Groß und Klein

Tuningen. Bereits in den Morgenstunden wurden körbeweise Artikel abgegeben, welche am Nachmittag kostenlos zu bekommen waren.

Spielsachen, Bücher, Kochgeschirr, Gläser und Kleider, das Angebot war riesig und wurde auf den vielen Ausstellungstischen aufgestellt.

Elektrogeräte wurden auf Funktionalität geprüft, schliesslich will man nur Dinge, welche noch gebrauchsfähig sind. Um auch den Kindern eine Chance zum Stöbern zu geben, durften diese eine Viertelstunde vor der offiziellen Öffnung in die Halle. Bei ihnen standen natürlich die Spiele und Puppen im Vordergrund. Als dann das Haupttor geöffnet wurde, ging es schnell. Die Schnäppchenjäger erhaschten sich die edelsten Stücke und innerhalb einer Stunde war ein Großteil der Ware weg. "Uns ist es wichtig, dass so viel wie möglich weg kommt", waren sich die Helfer einig. Schliesslich will man am Ende der Veranstaltung so wenig wie möglich entsorgen. Der Rest wanderte größtenteils in den Container, die Bücher konnte man beim Sportverein abgeben, welcher an diesem Tag seine Altpapiersammlung durchführte.