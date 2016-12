Tuningen Tag zum Gedenken und für Begegnung

Tuningen. Deshalb heißt der Tag "Candle Lighting Day". Licht und Kerzen sind in diesen adventlichen Tagen ein besonderes Zeichen. Auch eine kleine lebendige Flamme kann viel bedeuten.

In der katholischen Kirche St. Anna in Tuningen findet am Sonntag ab 17 Uhr eine Gedenkfeier statt, in der die Namen von verstorbenen Kindern genannt werden können und ihrer liebevoll gedacht wird.

Es macht keinen Unterschied, ob ein Kind schon vor oder kurz nach der Geburt verstarb, in frühen Kindesjahren oder als Jugendlicher seine Eltern trauernd zurückließ. Da denken Eltern auch an ihr erwachsenes Kind, das nach kurzer schwerer Krankheit oder langem Kampf an Krebs verstarb oder plötzlich Opfer eines Unfalls wurde, an einen jungen oder schon älteren Menschen, der von eigener Hand aus dem Leben schied oder ein Opfer von Gewalt wurde.