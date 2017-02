Tuningen Tätlicher Angriff Grund für die Kündigung

Tuningen (leo). Handgreifliche Aggressionen am Arbeitsplatz kommen in allen Branchen vor. Tätlichkeiten gegenüber Arbeitskollegen stellen einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung dar Es bedarf keiner vorherigen Abmahnung. Der Arbeitnehmer weiß auch im vornherein, dass der Arbeitgeber ein derartiges Fehlverhalten missbilligt. Dieses Thema wurde jüngst vor dem Arbeitsgericht Villingen verhandelt. Geklagt hatte eine Mitarbeiterin einer kleineren Firma in Tuningen, Sie hatte eine Meinungsverschiedenheit mit einer Kollegin und sollte eine bestimmte Arbeit erledigen. Sie weigerte sich und meinte, das stünde nicht in ihrem Arbeitsvertrag. Die Auseinandersetzung wurde immer heftiger und stärker und eskalierte in einer körperlichen Konfrontation. Als die Situation sich beruhigte, behauptete die Angegriffene, sie sei vereletzt worden. Die Angreiferin meinte jedoch (Verletzungen waren nicht festzustellen) sie habe ihre Kollegin nicht verletzt, sondern nur geschubst. Zeugen gab es nicht. Etwaige Lichtbilder lagen ebenfalls nicht vor. Der Arbeitgeber tolerierte diesen Streit nicht und kündigte der Angreiferin. Jetzt traf man sich vor dem Arbeitsgericht Villingen mit einer Kündigungsschutzklage. Auch hier gab es kein Zurück. Man verglich sich. Das Arbeitsverhältnis zwischen der Firma und der Angreiferin wurde beendet.