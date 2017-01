Mit einem Sammelergebnis von 2100 Euro erzielten sie die höchste Spendensumme, welche je in Tuningen erreicht wurde. Zwölf Ministranten wurden von Pfarrer Michael Schuhmacher im Gottesdienst gesegnet und von ihm dann ausgesandt. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung", lautete dieses Jahr das Sammelmotto – und die Kinder stellten fest, dass die Familien, bei denen sie anklopften, gerne eine Spende in die Sammelbüchse einsteckten und auch die Kinder mit reichlich Süßigkeiten belohnten. "Uns hat es unheimlich viel Spaß gemacht, doch es war auf dem langen Fußmarsch bei minus zehn Grad auch bitterkalt", so die Kinder und Jugendlichen. Karin Vosseler und Angelika Fischer wie auch die beiden Oberministranten Louisa Schuhbauer und Emily Scheckenburger hatten die Sternsinger auf die Aktion vorbereitet und waren auch beim Einkleiden dabei. In drei Gruppen mit jeweils einem Betreuer ging es dann auf die Strecke. Die Familien, bei denen sie anklopften und den Vers aufsagten, stellten warme Getränke bereit. Zum Abschluss traf sich die gesamte Sammelmannschaft im Gemeindehaus. Alle bekamen Essen und Trinken und durften dann auch die Süßigkeiten untereinander aufteilen.  Foto: Bieberstein