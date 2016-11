Tuningen Stadtgeschichte geschrieben

Eberhard Rees stand zwar immer als Stellvertreter im Schatten von Wernher von Braun, ob in Penemünde oder in Huntsville, Alabama; er hatte aber wesentlichen Anteil an der Mondlandung 1969. "Rees gehört sicherlich zu den größten Söhnen Ihrer Stadt", so Sepaintner. Auch negative Bedeutungsträger, wie der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß, werden in den Biografien nicht verschwiegen. Aber auch Personen, wie der Erfinder der Schwarzwälder Kirschtorte, der Radolfzeller Konditormeister Josef Keller, finden ihren Platz in der Geschichte.

"Angst vor kultureller Überfremdung – was ist unsere Kultur?", dieses Thema hatte Erwin Teufel, der von Bürgermeister Clemens Maier als Festredner eingeladen worden war, selbst ausgewählt. Ausgehend von dem Theodor-Heuß-Zitat "Europa ist auf drei Hügeln gebaut: Der Akropolis von Athen, dem Kapitol in Rom und Golgatha in Jerusalem" stellte Teufel die Wurzeln der europäischen Kultur in der griechischen Philosophie, dem römischen Recht, dem Christentum, aber auch in der Aufklärung dar.

Aus diesen Wurzeln erwuchs das Bekenntnis zu Rechtsstaat und Menschenrechten. Von anderen, die in diesem Land leben möchten, müsse man erwarten, dass sie sich zu Menschenrechten und Religionsfreiheit bekennen, vor allem aber, dass sie diese Werte aktiv bewahren und vorleben. Wegen der jahrhundertelangen schlimmen Erfahrung von Europa als Kontinent der Gewalt, gehöre mittlerweile der Friede zu den Grundwerten der europäischen Kultur. Um Frieden zu bewahren, müsse man die Europäische Union bewahren. "Deshalb", so Teufel, "ist jeder Deutsche, der bei Verstand ist, auch Europäer". In einem Schlusswort dankte Stadtarchivar Martin Häffner den Beteiligten des Abends. Musikalisch umrahmt wurde dieser, unter anderem mit dem Badnerlied und der württembergischen Hymne, "Preisend mit viel schönen Reden", von den Trossinger Bläserbuben und dem Hohner-Werksorchester.

Das Buch: Baden-Württembergische Biografien Band VI: Herausgegeben im Auftrag der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg von Fred L. Sepaintner, Stuttgart: Kohlhammer 2016, 646 Seiten. 111 sw-Abbildungen. ISBN 978-3-17-031384-2, 27 Euro