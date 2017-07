Tuningen Sportverein schreibt kräftig Miese

Tuningen. 2020 feiert der Sportverein das 100. Jubiläum, bis dahin will man noch einiges verbessern, so der Vorsitzende Uwe Bioni. Sportlich gesehen zeigte man sich unterm Strich zufrieden. Zwei aktive Mannschaften, in der Jugend aktiv mit vielen Mannschaften in Spielgemeinschaften, eine Damen- und Mädchenmannschaft – im Bezirk konnte man sich insgesamt gut behaupten.

Sportliches Aushängeschild waren die D2-Junioren welche den ersten Platz in der Gesamtrunde feiern konnten und dabei alle Spiele gewannen. Aber auch die B-Junioren der Spielgemeinschaft Baar konnten sich zum Schluss der Runde noch an die Tabellenspitze setzen. Uli Abler, verantwortliche Leiter der Gesamtjugend, zeigte sich zufrieden mit der sportlichen Leistung der neun Jugendmannschaften, appellierte jedoch auch an eine verbesserte Unterstützung durch die Eltern.

Bei den aktiven Mannschaften hatte man einige Hochs und Tiefs in der vergangenen Saison, so Abteilungsleiter Tobias Vosseler. Die Damen hatten bedingt durch den Weggang einiger erfahrener Spielerinnen einen schlechten Start, konnten sich dann jedoch mit dem neuen Trainer Horst Buri und Unterstützung von Uwe Schaumann wieder fangen und zeigen heute einen guten und geschlossenen Teamgeist.