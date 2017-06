Tuningen Spannendes aus der Geschichte

Tuningen. Der Tag begann mit einem Gottesdienst in der Tuninger evangelischen Kirche. Schon bevor der Bus bestiegen wurde, fanden die ersten heiteren Gespräche statt. Deutlich war die Vorfreude auf die schönen und interessanten Stunden zu spüren, informiert die evangelische Kirchengemeinde in einer Mitteilung.

In der Bibelgalerie in Meersburg begrüßte Leiterin Thea Groß die Besucher zu einer Führung. Aufgeteilt in zwei Gruppen, erfuhren die Tuninger interessante Details aus der Zeit, als der Bischof von Konstanz mit seinem ganzen Stab seinen Bischofsitz verließ und ins vermeintlich sichere Meersburg zog.

Die Terrasse des Neuen Schlosses mit Blick über den See begeisterte die Besucher. Danach ging es über das prächtige Treppenhaus Balthasar Neumanns zum Stauffenberg-Saal, benannt nach Fürstbischof von Stauffenberg (1658 bis 1740), dem Bauherrn des Neuen Schlosses. Dort vermittelt eine kleine Ausstellung der beiden evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg Grundlegendes zur Reformation.