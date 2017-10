Tuningen Solarpark geht nun offiziell in Betrieb

Tuningen. Zu dieser Eröffnung war auch EnBW-Vorstand Hans-Josef Zimmer unter den "Offiziellen". Mit der neuen Solartechnologie ist Tuningen rein rechnerisch künftig "energieautark". Thomas Stäbler, Leiter des Regionalzentrums Heuberg-Bodensee ist sichtlich stolz auf die neue Anlage. Diese ist das erste EnBW-Projekt im Schwarzwald-Baar-Kreis, welches verwirklicht werden konnte. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war aus Sicht des Investors erstklassig.

"Es ist für Tuningen ein schöner Tag", so Bürgermeister Jürgen Roth. Bei solch strahlendem Wetter produziere die Anlage besonders viel Strom, und über die Aktien, welche Tuningen an der EnBW halte, partizipiere eine Gemeinde auch mit.

Hans Josef Zimmer hat sich auf den Einweihungstermin gefreut, dies sei ein weiterer Meilenstein in dem Energiewendeprojekt, in welchem sich die EnBW befinde. Tuningen sei jetzt eine führende Gemeinde in Baden-Württemberg, welche rechnerisch eine Eigenversorgung auf der Gemarkung habe. "Wir benötigen weitere solche ›Tuninger Gemeinden‹, welche bereit sind, diese Schritte zu gehen", so der Vorsitzende.