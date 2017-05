Tuningen Solarpark an A 81 nimmt Gestalt an

Per Spülbohrung wurde die A 81 für den Anschluss des östlichen Teils der Anlage unterquert. Der fällt mit 3,4 Hektar etwas größer als der westliche mit 2,5 Hektar aus. Das Projekt war 2015 mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan richtig in Fahrt gekommen. Tuningen ist bei der Umsetzung die dritte von sechs geplanten Freiflächenanlagen. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung will die EnBW die erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 zu einer der tragenden Säulen des Geschäfts ausbauen. Dafür sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro vorgesehen. Neben dem deutlichen Ausbau der Windkraft im Onshore- und Offshorebereich soll die Entwicklung von Solarparks einen wichtigen Beitrag leisten. Insgesamt betreibt die EnBW derzeit Anlagen mit einer Leistung von über 35 Megawatt. Der Solarpark Tuningen überspannt eine Fläche von 5,9 Hektar.