Tuningen Senioren verbringen besinnliche Zeit

Tuningen. Jeweils im jährlichen Wechsel werden von der Tuninger Gemeindeverwaltung, wie in diesem Jahr, und von den Kirchen zu der Adventsfeier und einigen gemütlichen Stunden eingeladen.

Kinder überreichen als Geschenk selbstgemalte Bilder

Die Kindergartenkinder des Heustadelkindergartens wünschten zu Beginn allen Besuchern "Frohe Weihnachten" und das in den verschiedensten Sprachen wie Englisch, Polnisch, Italienisch und in etlichen Sprachen mehr. Dem folgte ein Tanz, bei dem die Kinder die Kerzen nach der Geschichte "Santa Lucia" zum Besten gaben und sich dann mit einem kurzen Gedicht von den Gästen verabschiedeten. Zuvor verteilten sie noch an alle Bilder, welche sie in den vergangenen Tagen für die Senioren gemalt hatten.