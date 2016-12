Tuningen Schwarzer Humor gemixt mit Können

Tuningen. Zwei Abende lang sorgten die Theaterspieler des SV Tuningen vor vollem Haus für viel Wirbel auf der Bühne. Allen voran Camilla Keller, welche von Gabi Mauch glänzend gespielt wurde.

Die in Geldnöten steckenden Kellers müssen an die Lebensversicherung kommen und Jeremias Keller (Stefan Schneckenburger) wird kurzerhand zum vermeintlichen Unfallopfer. In seinem ausgebrannten Fahrzeug werden der Ehering und das Zigarettenetui gefunden. Die Kriminalbeamtin Bahlsen (Sarah Schnekenburger) hat jedoch erheblichen Zweifel an dem Unfall und vermutet eher einen Mord, verursacht durch die Ehefrau.

Zum Schluss geht es auf große Weltreise