Tuningen Schnelligkeit in jeder (Glas)-Faser

Der besondere Charme des Projektes sei, so Bürgermeister Roth, dass jeder – ob er nun einen Vertrag mit Netzbetreiber Felix Stiegeler abgeschlossen habe oder nicht – zumindest die Chance auf schnelles Internet habe – wenn man sich auch erst im Nachhinein dafür entscheide. Die Voraussetzungen seien mit dem Glasfaserbau bis in fast jeden Keller gegeben. Beim Umbau habe man auch die Chance genutzt und gleich die aufgerissenen Gehwege saniert. Diese würden nicht mehr asphaltiert, sondern mit Steinen gestaltet, damit der Zugang bei weiteren Leitungseinbauten leichter geschehen könne, erklärte er. "Wer sich der neuen Welt öffnen will, bekommt auch die Möglichkeit dazu". Das Licht käme dabei aus Brigachtal.

Eine Krux gibt es allerdings: Einige wenige Haushalte habe man aus ökonomischen Gründen nicht anschließen können. So gelte die Förderung nur für eine Leitung, an deren Ende sich ein Gewerbetreibender befinde. Komme danach noch ein Haus, so könne dieses nicht mehr angeschlossen werden.

Da handle es sich in manchen Fällen vielleicht nur um 15 Meter Überbrückungsstrecke, doch die müsse man ohne Finanzierungshilfe stemmen. "Pro Meter muss man da allein für den Tiefbau schon mit 130 Euro rechnen. Und dann kommt die Technik dazu. Liegt dort noch eine Straßenquerung, ist man mit 1000 Euro dabei", rechnet Cabanis vor.

Momentan schließe man noch 15 Aussiedler in einer Extra-Maßnahme an das Netz an. Da sei der Tiefbau bereits fast fertig, gibt er einen Zwischenstand. Der Anschluss der Haushalte an das Glasfasernetz werde in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen.

Viele würden sich vielleicht wundern, weil der Nachbar schon das Glasfaserkabel im Keller hätte, man selbst aber nicht, meint der Bürgermeister. Das liege daran, dass die Bürger, die sich bei Stiegeler gemeldet hätten und deren Vertrag bald auslaufen würde, beim Einbau priorisiert würden. Dazu käme, dass man die Glasfaser nur bei zwei Grad Außentemperatur in die Röhrchen einblasen könne.

Mit dem Einbau des Glasfaserkabels – so betont Cabanis noch – werde das Internet aber nicht automatisch schneller. Man müsse zwingend seinen Vertrag wechseln sonst passiere nichts. Momentan liegen Stiegeler 30 Verträge vor – seiner Aussage nach eine gute Zahl. "Die sollen erst einmal zeigen, ob sie’s können", zitiert Cabanis die Bürger. Außerdem würden manche Verträge eben noch eine ganze Weile laufen.

Folglich haben nicht alle, die einen Vertrag mit der Stadt für das Glasfasernetz geschlossen haben, auch einen mit dem Netzbetreiber geschlossen. Allein die Option auf schnelleres Internet zu haben – auch in Hinsicht darauf, wenn man das eigene Haus eines Tages verkaufe – sei schon viel wert.

Als Ziel habe man sich gesetzt, dass eines Tages 70 Prozent der Tuninger Glasfaser tatsächlich beziehen, meint Stiegeler. Privatkunden biete man nun eine Leistung von 50 und 150 Megabit an. "Die Bandbreiten werden aber immer weiter hochgezogen", meint Stiegeler.

Parallel steige laut Statistiken aber auch der Verbrauch. Alle 18 Monate verdopple sich die benötigte Bandbreite. "Wenn man Fußball schaut und die Kinder spielen am PC, dann sollte man viel Datenvolumen haben, sonst ruckelt beim Endspiel plötzlich das Bild", erklärt Stiegeler.