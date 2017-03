Tuningen Reformator im Musical

Neuerdings verknüpft Fietz die Musik mit seinen Bildern und Skulpturen – auf Platten ebenso wie im besonderen Kunst-Konzert. Siegfried Fietz ist ein Mensch mit sieben Berufen: Sänger, Instrumentalist, Plattenproduzent, Arrangeur, Komponist großer sinfonischer Werke, Maler und Bildhauer. Jeder Beruf hat mit jedem anderen zu tun: Der Instrumentalist spürt Klangfarben nach wie der Maler den Farbtönen.

Im speziell für das Reformationsjubiläum zusammengestellten Musical "Bruder Martinus" nach Texten von Jürgen Werth, kommen neben Liedern von Siegfried Fietz auch solche seines Sohnes Oliver Fietz zum Vortrag, so zum Beispiel "Ein Mönch will ich sein" und "Menschen irren". Die Aufführung des Musicals "Bruder Martinus" findet am Samstag, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Festhalle Tuningen statt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro. Im Vorverkauf bei der Bäckerei Felsenbeck in Tuningen oder bei Mory’s Hofbuchhandlung in Trossingen kosten die Karten zehn Euro. Kinder bezahlen fünf Euro. Für Bewirtung wird in der Pause gesorgt. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Tuningen.