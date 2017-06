Tuningen Nur noch drei Bauplätze

Tuningen. Wie es mit der Industrieansiedlung künftig weitergehen soll ist offen, für Bürgermeister Jürgen Roth ist eine Erweiterung entlang der Autobahn die sinnvollste Lösung.

Die Firma Wieländer und Schill wird in den nächsten Wochen den Neubau beziehen, entlang des Regenrückhaltebeckens wurden jetzt auch die Erdarbeiten für den Neubau einer großen Lagerhalle "Rent a Box" begonnen. Bevor es jedoch so weit ist, will man das jetzige Gewerbegebiet abschließen.

Dazu gehört auch noch die Schlussvermessung der Grundstücke wie die Fertigstellung des Straßennetzes. Dort ist von Beginn an lediglich der Grundbelag aufgetragen, man wollte vermeiden, dass im Zuge der Baumaßnahmen die Straße wieder aufgerissen werden muss.