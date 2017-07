Tuningen Neues Konzept für den Nahverkehr

Barbara Kollmeier, Dezernentin für die Bereiche Verkehr vom Landratsamt, und Alfred Grosse stellten das Neukonzept im Teinosaal in Tuningen vor. Mit dabei waren insbesondere Vertreter der Gemeinden aus Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen.

Die Strukturen in den Kommunen haben sich in den vergangenen Jahren massiv verändert, höhere Schulbeförderungsquoten wie auch Berufspendler in die jeweiligen Gemeinden wie auch aus den Gemeinden in die umliegenden Städte sind heute in ganz anderen Dimensionen, so Grosse. Auf die Pendler müsse man sich wesentlich stärker einstellen, aber auch die Infrastruktur in vielen Gemeinden habe sich verändert wie beispielsweise Rückgang an Artztpraxen.

Zielsetzung im jetzt definierten Gebiet Tuningen, Brigachtal und Bad Dürrheim soll eine mindest stündliche Anbindungsmöglichkeit sein und das in 24 Stunden, also rund um die Uhr sein. Mindestens 95 Prozent der Bevölkerung im Schwarzwald-Baar-Kreis sollen über die Busverbindung verfügen können, und möglichst nahe Wege zur nächsten Bushaltestelle sind ebenfalls wichtig. Dazu gehören Buslinien mit fester Fahrzeit wie auch den Service des Rufbusses, wo man sich entsprechend anmelden kann.