Zu einem heftigen Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer schwer und zwei andere Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden sind, kam es am Freitag kurz vor 10 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen auf der A 81. Dort waren drei Autos auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund einer Tagesbaustelle kam es auch auf dem linken Fahrstreifen zu einem Rückstau. Eine 37-jährige Frau mit einem Chevrolet Aveo sowie eine folgende 27-jährige Fahrerin eines VW Busses erkannten den Rückstau und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Dagegen reagierte ein 64-jähriger Fahrer eines VW Tiguan zu spät und fuhr fast ungebremst in das Heck des abbremsenden VW Bus, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Bus nach links abgewiesen und prallte gegen die Betontrennwand des Mittelstreifens. In der Folge kippte der VW Bus zur Seite und rutschte noch gegen den abbremsenden Chevrolet. Bei dem Unfall wurde der 64 Jahre alte Unfallverursacher schwer verletzt. Die Fahrerin des VW Busses und ein 41-jähriger Beifahrer im Chevrolet zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der beteiligten und nicht mehr fahrbereiten Autos zeitweise voll gesperrt werden. Dabei entstand ein Rückstau von über sechs Kilometern bis zum Autobahnkreuz Bad Dürrheim. Foto: Maurer