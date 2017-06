Tuningen Musikalische Reise durch viele Länder

"Zwar hinkt das aktuelle Spendenziel noch etwas hinterher, aber wir sind voller Zuversicht", sagte Katharina Fünfgeld. Sieben Musikstudenten, alle aus unterschiedlichen Ländern, haben sich dem Projekt Peru angeschlossen. Dort wollen die Musiker im Rahmen des Belen-Projektes der Organisation Gesundheit die Perureise verwirklichen. In Belen treffen sich jedes Jahr Clowns aus der ganzen Welt und hier sollen auch die Musikanten entsprechend mitwirken. In den ärmsten Städten will man musikalisch Hoffnung verbreiten, sei es an öffentlichen Plätzen, Krankenhäusern bis hin zu Gefängnissen. Ein weiteres Ziel ist es, in verschiedenen Städten Perus zusammen mit den Universitäten kostenlos Posaune in Workshops zu unterrichten.

"What a wonderful world" war der letzte offizielle Programmpunkt der Musikweltreise. Ohne Zugabe, die mit dem Stück "Amacing grace" kam, durften sich die vier talentierten Musiker jedoch nicht verabschieden.

Im Anschluss des Konzertes standen die Besucher noch längere Zeit mit den Musikanten zusammen und ließen sich bei einem Glas Sekt das geplante Projekt nochmals erläutern.