Tuningen Moderne trifft auf Traditionsraum

Obsthölzer bergen oftmals interessante Maserungen

Verarbeitet werden derzeit ausschließlich heimische Hölzer. Insbesondere die Obsthölzer bergen oftmals die interessantesten Verläufe und Maserungen und das ist es, was den spätberufenen Holzkünstler bewegt.

Werner Esslinger, der Vorsitzende des Heimatvereins, ist begeistert von der Ausstellung. Endlich habe man einmal solche modernen Skulpturen im Hause und diese sprechen dann auch alle Altersschichten an.

Weitere Informationen: Die Vernissage beginnt am heutigen Freitagabend um 19 Uhr. Das Heimatmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind am Sonntag, 5. und 19. Februar.