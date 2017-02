Tuningen Mit eigener Apotheke Traum erfüllt

Jetzt hat sich das 28-jährige Ehepaar mit der eigenen Apotheke einen Traum verwirklicht. Sie sind dankbar, dass sie von vielen Seiten tatkräftige Unterstützung erhalten haben.

In erster Linie kümmerten sich die Höflers um die Erledigung vieler bürokratischer Schritte. "Wir hatten nach langer Suche die Hoffnung schon aufgegeben", berichtete Barbara Höfler, doch zu Weihnachten kam dann die frohe Botschaft, dass sich die Negyesis für die Übernahme entschlossen haben. "Nach 32 Jahren ist man natürlich froh, wenn auch in Zukunft eine so wichtige Apotheke im Ort verbleibt", sagt Franz Höfler. Und so half man, wo es nur ging, bis hin zur Vermittlung einer geeigneten Wohnung gegenüber der Apotheke. In der Startphase wird Daniel Negyesi die Apotheke noch ohne konstante Mithilfe seiner Frau meistern müssen, da sie noch ihren Arbeitsvertrag in Frankfurt erfüllt, aber ab April sind dann beide in Tuningen.

Der Eröffnungstag verlief in der Kronenapotheke bestens, so mancher Tuninger hatte sich sein Rezept in den vergangenen zwei bis drei Wochen aufgespart und jetzt erst die Medikamente geholt. Dazu gab es dann auch erste Kennenlerngespräche bei einem kleinen Umtrunk oder einem Häppchen.