Tuningen Missstände in den Gärten beseitigen

Die gesamten Honorare für Ingenieurleistungen zur Grundlagenermittlung, Vor- und Ausführungsplanung bis zur Baubegleitung belaufen sich auf rund 247 000 Euro, der Auftrag wurde an das Büro BTI vergeben. Bevor es dann im nächsten Jahr los gehen wird, soll das Gesamtkonzept zusammen mit den Anwohnern besprochen werden. "Wir wollen diese bestmöglichst in die Planung miteinbeziehen", so Bürgermeister Jürgen Roth. Dies habe sich in den bisherigen Sanierungsgebieten bewährt und nur so kann auch die gewünschte Aufwertung des Gebiets erreicht werden.

Auch die Hausbesitzer profitieren von dem Förderprogramm. Für Sanierungsgesamtmaßnahmen können hier Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm beantragt werden.