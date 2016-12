Tuningen Marion Pipiorke leitet Chor

Tuningen. Sie wird künftig mit dem rund 15-köpfigen Chor arbeiten, damit man bei kirchlichen Feiern und in Gottesdiensten wie gewohnt die Klänge des Chores erleben kann. Elf Jahre lang war Ute Fisel in Tuningen am Dirigentenpult. Mit viel Einsatz, frischen Ideen und so manch neuen Liedern, war sie immer hoch motiviert. Den Sängerinnen und Sängern hat es stets Freude bereitet, mit ihr zu musizieren. Dann jedoch kam ein gesundheitlicher Rückschlag, und die Dirigentin musste in den vergangenen Monaten eine Pause einlegen. In dieser Zeit übernahm Marion Pipiorke bereits interimsmäßig die Chorleitung. "Jetzt geht es leider nicht mehr. Wir danken Ute Fisel von Herzen für die lange Zeit in Tuningen", so Pfarrer Helmut Pipiorke. Auch Inge Bartmann als langjährige Sängerin im Chor bedankte sich bei ihrer Chorleiterin wie auch Marlies Krause.

Zur Verabschiedung hatte sich der Chor etwas Spezielles einfallen lassen. Die Sänger erhielten kräftige Unterstützung von der Kinderkirche, deren Betreuer und Kinder in den Chor eingebunden wurden. Die neue Chorleiterin Marion Pipiorke wird nahtlos mit dem Chor weiterarbeiten, zumal man sich ja aus den vergangenen Monaten schon bestens kennt. Ihr Wunsch ist es, den Chor durch junge Sänger zu verstärken. "Bei uns ist jeder, der Spaß am Singen hat, willkommen", erklärt Marion Pipiorke. Dies sei zwar nichts Neues und wohl Wunsch jeden Chores, doch ist sie zuversichtlich, dass man den einen oder anderen hinzugewinnen kann.