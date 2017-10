Tuningen Luther verjagt den Teufel mit Possenreißerei

Tuningen. Beeindruckend hatte Pfarrer Werner Thiede die Werke und das Leben Martin Luthers den Besuchern im Gemeindehaus der evangelischen Kirche vorgetragen. Eine Mischung theologischer Inspiration mit lustigen bis zu derben Erzählungen und Sprüchen des Reformators hatte der Gastredner im Gepäck.

"Wenn man unlustig ist, soll man denken: Der Vater lacht dich jetzt an. Aber es will nicht in unser Herz, besonders in der Stunde der Anfechtung. Das Gegenteil denken wir: Gott sei uns feind, er achte unser nicht..." Doch Luther hatte zu diesen depressiven Annahmen eine völlig andere Einstellung.

"Der Freude schenkende Gott, fröhlich und lachend ist ein Geschenk, an diesem soll man sich orientieren und halten." Lachen, Freude und Heiterkeit, das waren einige der Grundeinstellungen Luthers und man musste auch mal eine Sünde riskieren um dem Teufel die Verachtung zu zeigen um diesen keine Gelegenheit zu geben, sich aus Kleinigkeiten des Zweifels eine Gewissenssache zu machen, so die Auslegung Werner Thiedes.