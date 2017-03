Tuningen Luther-Musical begeistert Zuschauer

Tuningen. Es war nicht nur der theologische Lehrer und Reformator, der den Zuhörern in diesem außergewöhnlichen Werk von Siegfried und Oliver Fietz begegnete. Es war der Mensch, der Fragende und Suchende, der Zweifelnde und Verzweifelte, der Polternde und Zärtliche, der Augenzwinkernde und weinende Bruder Martinus, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

Lebendige Frische und theologische Tiefe

In diesem Werk, das nach Texten von Jürgen Werth vertont wurde, hörten die Besucher von der ganzen Fülle des Lebens und des Glaubens dieses Menschen. Die Lieder dieses Musicals leben von ihrer lebendigen Frische, von der leidenschaftlichen Fantasie in der Musik und von der theologischen Tiefe. Dabei trete immer wieder das Festhalten am Wort Gottes, das klare Bekenntnis zu Jesus Christus und die Freude über die vorbehaltlose Liebe Gottes hervor, heißt es in der Mitteilung.