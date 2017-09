Tuningen Lachen und Humor mit Martin Luther

Tunigen. Dieser Ausspruch von Martin Luther passte nicht zum alten Mönchtum. Aber Luther konnte noch lachen, wo anderen das Lachen vergangen war. Doch schon der Mönch Johannes Climacus erklärte im 7. Jahrhundert: "Gott will nicht, dass der Mensch traurig ist aus dem Schmerz der Seele; er will vielmehr, dass er aus Liebe zu ihm in seiner Seele lache und fröhlich sei."

Auch Franz von Assisi lebte in dieser Tradition. Trotzdem fiel dem Christentum das Lachen lange Zeit nicht leicht. Für den Reformator Martin Luther war Humor ein theologisches Thema, das die Dramatik des ganzen Weltbildes umfasst. "Lachen und Humor bei Luther", ein interessantes Thema, das von Werner Thiede, Professor für Systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg im evangelischen Gemeindehaus in Tuningen behandelt wird. Thiede ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern und Herausgeber von zahlreichen theologisch-literarischen Veröffentlichungen. Über Martin Luther schreibt er: "Auf den Reformator trifft zu, was später einmal der Philosoph Sören Kierkegaard formulierte: "Der christliche Humorist ist wie eine Pflanze, von der nur die Wurzel sichtbar ist, deren Blüte sich aber vor einer höheren Sonne entfaltet." Mit diesem sehr interessanten Vortrag setzt die evangelische Kirchengemeinde Tuningen die durch die Sommerpause unterbrochene Veranstaltungsreihe zum Reformationsjubiläum fort. Jeder ist zu dieser Veranstaltung am Freitag, 29. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Tuningen eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.