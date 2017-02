Tuningen Kochen wie zu Luthers Zeiten

Doch was wurde zu Luthers Zeiten gegessen? Gekocht wurde über dem offenen Feuer, Fleisch und Fisch am Spieß gebraten. Man aß Fisch und Fleisch vom Rind, Schwein, Schaf und Geflügel, gut gewürzt. Das Hauptnahrungsmittel war Brot.

Die Früchte des Gartens und die beliebten Wildkräuter ergänzten das Nahrungsangebot. Getrunken wurde hauptsächlich das von den Hausfrauen selbst gebraute Bier. Brathering, dazu ein von Katharina selbst gebrautes Bier, konnte Luthers Herz erfreuen. Er war nicht nur der bedeutende Reformator und Bibelübersetzer, er war auch Genießer, Feinschmecker und Gourmet.

Eventkoch und Kochkursdozent Markus Bitsch aus Tuningen bereitet mit seinen Hobbyköchen die Speisen in der modernen Schulküche nicht über dem offenen Feuer zu. Markus Bitsch will aber, wie er sagt, "Gerichte aus dem 15. Jahrhundert, kombiniert mit Kochkunst von heute, auf den Tisch zaubern". Der Kurs beginnt am Freitag, 10. März, um 16.30 Uhr in der Schulküche der Grundschule Tuningen. Die Partner der Teilnehmer und für alle anderen Genießer, die sich einfach verwöhnen lassen wollen, kommen um 19.30 Uhr. Die Köche sollten eine Schürze mitbringen.