Tuningen Kammermusikalischer Ohrenschmaus

Nicholas Daniel, Professor für Oboe, beschrieb Fanya Berger als eine Oboistin mit phänomenalem Talent und Gespür für die Musik. Das Konzert entführte die Zuhörer durch die Stilrichtungen der vergangenen Jahrhunderte – mit Kompositionen aus dem Repertoire der alten bis zur zeitgenössischen Musik.

Dem Oboenquartett zum Auftakt folgten Duette für Flöte und Klarinette und Cello sowie Geige und ein Solo. Jazzig süffisant interpretiert erklang "Black Orpheus" für Flügelhorn und Klavier. Ein weiterer Jazz-Klassiker folgte, ehe die Studenten das Publikum in die Musikwelten von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergej Rachmaninoff eintauchten.

Das "Blech Forest Posaunenensemble" wählte drei Lieder von Claude Debussy. Sologesang und erneut Klänge des Oboenquartetts bildeten das Finale.

Ein Schmankerl gegen Konzertende war der Auftritt der beiden Professoren der Musikhochschule, Nicholas Daniel an der Oboe und Abbie Conant an der Posaune. Ihre zeitgenössische Improvisation setzte in einer Art Frage- und Antwortspiel dem Konzert eine weitere Krone auf. Conant überraschte zum Abschied zudem mit Alphornklängen.

Akteure des Benefizkonzerts waren Jonas Fermentier, Sinnika Kimmich, Christian Cardenas, Gemma Price, Benjamin Coyte, Francisca Vinueza Espinel, Jonas Vieira Riberio Filho, Joel Cardoso, Bingli Wong, Johannes Menge, Thomas Duttenhöffner, Ascension Maria Fuentes Campos, Celine Camarassa Castello, Martin Roberts, Stefanos Katsaros, Katharina Fünfgeld, Junior Alfredo Mamani Ramos, Andrea Bossi, Irina Navarro, Nicholas Daniel und Abbie Conant

Weitere Informationen: Spenden für Svetlana Berger sind bei der Volksbank Trossingen eG, Konto IBAN: DE 82 64 29 23 10 00 31 68 60 01 möglich.