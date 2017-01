Die Jungmusikanten des Musikvereins Tuningen waren bei der Christbaumsammlung gefordert. Mit zwei Sammelfahrzeugen waren die Jugendlichen unterwegs, um in der Gemeinde die ausgedienten Tannenbäume einzusammeln und auf den Sammelplatz im Industriegebiet Neuneck zu transportieren. Da man dieses Jahr in Tuningen kein Funkenfeuer anbieten wird, wurden die Bäume an die Funkenfreunde aus Dauchingen weitergegeben, dort kann der Feuerturm entsprechend vergrößert werden. Mit dem Sammelerfolg waren die Musikanten zufrieden, das Geld fließt direkt in die Jugendkasse und kann dort für Jugendaktiviäten verwendet werden. Nach der Sammlung gab es im Probelokal einen Abschluss mit heißen Getränken und Würsten.  Foto: Bieberstein